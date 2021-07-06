Стали известны стартовые составы сборных Италии и Испании на полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра состоится сегодня, 6 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно найти здесь.

Луис Энрике выставил следующий состав сборной Испании: Унаи Симон, Сесар Аспиликуэта, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Коке, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Микель Ойарсабаль.

Роберто Манчини сыграет следующими футболистами: Джанлуиджи Доннарумма, Эмерсон, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Джованни ди Лоренцо, Марко Верратти, Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле, Федерико Кьеза.