Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес рассказал о том, как провёл отпуск после Евро-2020 и о травме, полученной на турнире.

В интервью пресс-службе клуба Фернандес отметил, что у него было 10 дней на отдых после турнира, и их он провел с супругой.

«Тяжело ли было уехать от жены? Я пошутил и сказал ей, что буду на сборах более сконцентрирован, чем с ней. Я вернулся из сборной, провёл с ней время и приехал в Австрию», — отметил Фернандес, добавив, что его супруга хотела бы больше времени проводить вместе с ним.

«Что касается состояния после травмы, всё хорошо. Да, я упал с большой высоты, у меня сильно болела спина и шея. Несколько дней всё болело и онемело, но сейчас всё отлично. Нет никаких проблем», — отметил Фернандес.