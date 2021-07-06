Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о перспективах двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой в парном катании.

Слова Гербольдт цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Если у Медведевой нет внутреннего страха к парным элементам, то ей вполне под силу стать хорошей, элитной парницей. Легкая, изящная, без проблем идет во все поддержки», — высказалась Гербольдт, добавив, что выводы сделала по небольшим видео с тренировок Медведевой перед шоу «Анна Каренина» — там она будет выступать в паре с Александром Энбертом.

«Выброс, подкрутка и поддержка хорошо изучаются технически одаренными девушками. Поэтому если страха перед этими элементами нет, то Медведева легко сможет их делать и на очень высоком уровне», — считает фигуристка.