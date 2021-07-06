Голкипер сборной Дании по футболу Каспер Шмейхель пошутил над сборной Англии на пресс-конференции накануне полуфинального матча чемпионата Европы по футболу 2020.

На пресс-конференции у Шмейхеля спросили, слышал ли он известную песню «Football’s coming home», написанную к домашнему для Англии Евро-1996. «Что вы можете сделать, чтобы не дать ему вернуться домой?», — спросил журналист.

«А он вообще хоть раз возвращался домой? Я не в курсе, вы хоть раз выигрывали?», — спросил Шмейхель. Журналист отметил, что сборная Англии выигрывала чемпионат мира 1966 года, на что датский голкипер отметил, что на чемпионате Европы англичане не побеждали.

Игра Англия — Дания в полуфинале Евро-2020 пройдёт завтра, 7 июля.