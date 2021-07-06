Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об отказе сборной Украины по пляжному футболу играть на чемпионате мира в России.

Слова Журовой цитирует портал «Газета.ру».

«Хоть это и фраза, которую мы постоянно используем, но она тут, к сожалению, очень сильно подходит: «назло маме отморожу уши». Мы же понимаем, что эта история – не про спорт», — сказала Журова, добавив, что спортсменам говорят, что они не патриоты, раз хотят ехать в Россию на турнир.

По словам Журовой, в России украинской сборной ничего не угрожает, а для украинских политиков это возможность демонстрации своей последовательности — запретили русский язык, перестали считать русских коренным народом и так далее. «Но через десять лет политики, допустим, помирятся, а ребята, которые хотели попасть на чемпионат мира по пляжному футболу, не попали», — подчеркнула экс-спортсменка.