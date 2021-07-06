Российская теннисистка, 35-я ракетка мира Дарья Касаткина высказалась о решении пропустить Олимпийские игры в Токио по состоянию здоровья.

Слова Касаткиной приводит агентство ТАСС.

Теннисистка отметила, что для нее главные вещи сейчас — это физическая форма и ментальное состояние. Касаткина также подчеркнула, что в этом году очень сложный календарь тура с насыщенной концовкой.

«Перелет в Японию будет довольно сложным, а ситуация с коронавирусом все только усложняет. Не хочу потерять форму и дальнейшую уверенность в себе из-за очередного повреждения», — сказала Касаткина, добавив, что приняла решение о пропуске Летних Олимпийских игр вместе со своей командой.

Напомним, на Олимпиаду также едут Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.