Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная кардинально сменила имидж и перекрасилась в фиолетовый цвет.

В фан-аккаунте фигуристки появилось видео из салона красоты, на котором видно, как проходил процесс покраски, а также финальный результат:

В прошлом сезоне Алена Косторная также меняла цвет волос: из русого она красилась в блонд и экспериментировала с прическами на соревнованиях. В группе Этери Тутберидзе имидж весной меняла еще одна фигуристка: Александра Трусова покрасилась в рыжий, а затем — в красный цвет.

Напомним, в прошлом сезоне Алена Косторная тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» в группе Сергея Розанова. После Финала Кубка России фигуристка приняла решение вернуться в группу Этери Тутберидзе.