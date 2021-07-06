Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в очередной раз показала, как катается на вейкборде по реке.

В «сторис» своего «Инстаграма» Загитова выложила видео, на котором она ловит волну и держит равновесие, а затем падает в реку.

«Не, не больно», — написала фигуристка, прикрепив смеющиеся эмоджи.

Напомним, ранее стало известно, что Алина Загитова не вошла в состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийский сезон. Также фигуристка не получила на данный момент ни одного этапа Гран-при в сезоне-2021/22. Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, сосредоточившись на выступлениях в ледовых шоу.