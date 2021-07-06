Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза открыл счет в матче против сборной Испании в полуфинале чемпионата Европы 2020.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли», на данный момент счет 1:0 в пользу сборной Италии. Прямую трансляцию можно найти здесь.

Сборной Италии удалось провести быструю контратаку, Чиро Иммобиле не смог реализовать свой момент, проиграв борьбу защитникам, однако Федерико Кьеза подобрал мяч на углу штрафной площадки и отправил мяч в ворота Унаи Симона.

Отметим, на данный момент продолжается 64-я минута матча, команды проведут на поле еще минимум 26 минут, не считая добавленное время.

В параллельном полуфинале завтра, 7 июля, сыграют сборные Дании и Англии. Игра также состоится в Лондоне на «Уэмбли».