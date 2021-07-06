Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказала мнение о сложности номеров Евгении Медведевой в шоу «Анна Каренина», где фигуристка будет пробовать себя в парном катании.

Слова Гербольдт цитирует портал «Спорт-экспресс».

По словам эксперта, элементы в шоу сильно отличаются от тех, что исполняют на соревнованиях — между ними мало общего, а соревновательное парное катание прогрессирует.

«Очень много придумывают различных поддержек, усложняют подкрутки, выбросы. Сравнивая даже поддержки с показательных и те, которые делают на официальных стартах — это два разных мира», — отметила Гербольдт, добавив, что пока никто не знает, какие конкретно элементы планирует выполнять Медведева в проекте Авербуха, возможно, она успела освоить с партнером более сложные элементы.

«По крайней мере понять для себя нравится ей парное катание или нет по итогам шоу Женя сможет, а это самое главное», — заключила Гербольдт.