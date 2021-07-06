Главные новости с футбольных полей, теннисных кортов и хоккейных площадок — в традиционном дайджесте событий дня за 6 июля от Nevasport:

Италия прошла в финал чемпионата Европы, обойдя Испанию по пенальти

Сборная Италии по футболу прошла в финал чемпионата Европы 2020, обыграв команду Италии в серии пенальти. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. За сборную Италии забил Федерико Кьеза, за сборную Испании — Альваро Мората. Он же допустил решающий промах в серии пенальти — мяч потащил Джанлуиджи Доннарумма.

Медведев вылетел в 4-м круге Уимблдона. От России остался только Хачанов

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвёртого круга он проиграл представителю Польше Хуберту Хуркачу в пяти сетах со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6.

Касаткина пропустит Олимпийские игры в Токио из-за травмы

Российская теннисистка, 35-я ракетка мира Дарья Касаткина пропустит Летние Олимпийские игры в Токио из-за травмы. Об этом сообщил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, отметив, что теннисистка сослалась на травму.

Сборная Украины официально отказалась от ЧМ по пляжному футболу в Москве

Международная федерация футбола FIFA получила официальное уведомление от Украинской ассоциации футбола (УАФ) о том, что сборная Украины отказывается от участия в чемпионате мира по пляжному футболу в России. Сборную Украины на турнире заменит команда Швейцарии.

Бразилия победила Перу и вышла в финал Кубка Америки

Сборная Бразилии стала первым финалистом домашнего Кубка Америки-2021. В игре 1/2 финала подопечные Тите с минимальным счётом победили Перу — 1:0. Единственный мяч провёл Лукас Пакета на 35-й минуте встречи.

«Монреаль» отыграл один матч у «Тампы» в финале Кубка Стэнли благодаря голу Романова

«Монреаль» победил «Тампа-Бэй» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли — 3:2. Счёт открыли «Канадиенс» на 16-й минуте — отличился Джош Андерсон. Барклай Гудроу забросил ответную шайбу на 38-й минуте. На 49-й минуте российский защитник «Монреаля» Александр Романов вывел команду вперёд, но ровно через 5 минут Патрик Марун перевёл встречу в овертайм, где уже Андерсон сделал дубль.