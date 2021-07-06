Нападающий сборной Испании по футболу Альваро Мората помог команде сравнять счет в матче против сборной Италии в полуфинале чемпионата Европы 2020.

Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, на данный момент счет в матче 1:1.

Эпизод с голом Мораты произошел за 11 минут до окончания основного времени матча. Автором голевой передачи в этой атаке стал Дани Ольмо. Если команды закончат 90 минут с ничейным счетом, то будет назначено дополнительное время: два тайма по 15 минут.

Ранее Альваро Мората уже забивал на этом чемпионате Европы: на его счету победный гол в матче с Хорватией в матче 1/8 финала Евро-2020.

Отметим, во втором тайме сборная Италии вышла вперед благодаря голу Федерико Кьезы на 60-й минуте игры.