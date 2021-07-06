Сборные Италии и Испании по футболу вничью завершили основное время матча в полуфинале чемпионата Европы 2020.

Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, на данный момент счёт в игре 1:1. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

В первом тайме команды не забили ни одного мяча. Счёт в игре был открыт на 60-й минуте игры: мяч в ворота Унаи Симона забил Федерико Кьеза. Автором результативной передачи стал Чиро Иммобиле.

Сборная Испании сумела сравнять счет за 11 минут до конца основного времени: с передачи Дани Ольмо отличился Альваро Мората, вышедший на поле со скамейки запасных.

Если победитель не будет выявлен по итогам 120 минут игры, то команды проведут серию пенальти. Сборная Испании уже в третий раз подряд проводит матч с дополнительным временем.