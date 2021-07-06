Сборная Италии по футболу прошла в финал чемпионата Европы 2020, обыграв команду Италии в серии пенальти.

Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1.

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. На 60-й минуте встречи счёт открыл Федерико Кьеза с передачи Чиро Иммобиле. На 80-й минуте игры Испания восстановила паритет: Альваро Мората забил с передачи Дани Ольмо.

В дополнительное время команды вновь не забили, и победитель определился в серии пенальти.

В составе сборной Италии забили Андреа Белотти, Леонардо Бонуччи, Федерико Бернардески и Жоржиньо, не забил Мануэль Локателли.

В составе сборной Испании забили Жерар Морено, Тьяго Алькантара, не забили Дани Ольмо, Альваро Мората.