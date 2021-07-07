Сборная Аргентины по футболу стала вторым финалистом Кубка Америки 2021, обыграв команду Колумбии в серии пенальти.

Игра прошла на стадионе «Манэ Гарринча» в городе Бразилиа и завершилась со счётом 1:1.

На седьмой минуте счет в матче открыли аргентинцы: Лаутаро Мартинес забил с передачи Лионеля Месси. Колумбии удалось сравнять счет во втором тайме: на 61-й мнуте встречи отличился Луис Диас, ассистировал ему Эдвин Кардона.

Исход встречи решила серия пенальти. В составе аргентинской команды точными ударами отметились Лионель Месси, Лаутаро Мартинес и Леандро Паредес. Промахнулся Родриго Де Пауль. В составе сборной Колумбии точными оказались Хуан Куадрадо и Мигель Борха, удары Йерри Мины, Эдвина Кардоны и Давинсона Санчеса потащил голкипер Дамиан Мартинес.

В финале Кубка Америки Аргентина сыграет с Бразилией.