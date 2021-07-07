Российская фигуристка, чемпионка Европы 2020 Алена Косторная показала фото в новом образе после похода в салон.

Спортсменка поделилась снимками с базы в Новогорске вместе со своей питомицей — собачкой Одри. На фото у Косторной новый цвет волос — фиолетовый.

«Меняйте правила и разрушайте стереотипы», — написала Косторная под фото.

Напомним, в августе 2021 года Алене Косторной исполнится 18 лет. Спортсменка сейчас тренируется в составе группы Этери Тутберидзе на базе в Новогорске, где проходит подготовка к новому сезону. О программах спортсменки на олимпийский сезон пока ничего неизвестно.

Прошлый сезон Алена Косторная провела в академии «Ангелы Плющенко», однако вернулась в группу Этери Тутберидзе после неудачного выступления на Финале Кубка России.