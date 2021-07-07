Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике восхитился выступлением полузащитника Педри в матче против Италии в полуфинале Евро-2020.

Слова Энрике цитирует портал ESPN.

«Вы обратили внимание на то, как 18-летний мальчишка по имени Педри играл против Италии? Нет, даже Андрес Иньеста такого не делал», — сказал Энрике, отметив, что не видел подобного в исполнении 18-летнего игрока ни на одном крупном турнире — ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира, ни на Олимпиаде.

«Я никогда такого не видел. Это опровергает логику», – сказал Энрике.

Напомним, сборная Италии обыграла команду Испании по пенальти в полуфинале Евро-2020. Решающий сейв сделал Джанлуиджи Доннарумма, отразив удар Альваро Мораты.