Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини высказался о выходе своей команды в финал чемпионата Европы 2020.

Слова Манчини цитирует официальный сайт УЕФА.

«Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира. Я поздравляю сборную Испании, это отличная команда, а пенальти – лотерея», — сказал Манчини отметив, что команда знала о том, что матч с Испанией будет тяжёлым.

Как считает Манчини, Испания сразу же удивила соперника, выбрав вариант игры без нападающего. «Все хотят победить, но наша команда хотела добиться нечто особенного, и она это сделала. Этот состав – потрясающий», – сказал тренер.

Напомним, Италия вышла в финал благодаря победе над Испанией в серии пенальти.