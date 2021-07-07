Сборная Англии по футболу сегодня, 7 июля, сыграет против команды Дании в полуфинале чемпионата Европы 2020.

Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

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Обслуживать встречу будет голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Помогать ему на линиях будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервным рефери назначен румынский специалист Овидиу Хацеган.

Ранее в финал чемпионата Европы уже пробилась сборная Италии. По пенальти команде Роберто Манчини удалось пройти сборную Испании, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1.