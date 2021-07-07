Команда Этери Тутберидзе поздравила российскую фигуристку Софью Акатьеву с днём рождения. Видеоролик, а также поздравительные стихи появились в официальном «Инстаграме» TeamTutberidze.

Сегодня, 7 июля, Софье Акатьевой исполнилось 14 лет.

«Тебя мы, Соня, поздравляем,

Не знай печали и невзгод!

Здоровья, радости желаем,

На льду тебя успех пусть ждёт», — говорится в поздравлении тренерского штаба.

В прошлом сезоне Софья Акатьева стала победительницей первенства России по фигурному катанию среди юниоров, а также выиграла Финал Кубка России по КМС. В сезоне-2021/22 спортсменка дебютирует на международном уровне. Прошлый сезон у юниоров был отменен полностью: не состоялись серия Гран-при, а также юниорский чемпионат мира.