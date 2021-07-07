Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева показала, как поддерживает сборную Италии по футболу в полуфинале чемпионата Европы 2020.

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» Туктамышева выложила гол нападающего Федерико Кьезы и назвала его «Носатиком», прикрепив эмодзи сердечка.

Также Туктамышева засняла реакцию итальянских футболистов на победу в серии пенальти и порадовалась за выход в финал вместе с ними.

Сборная Италии сумела пройти Испанию благодаря победе в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а затем итальянцы были успешнее в одиннадцатиметровых: у команды Роберто Манчини ошибку допустил только Мануэль Локателли, а у команды Луиса Энрике ошиблись Дани Ольмо и Альваро Мората.