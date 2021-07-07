Экс-переводчик португальского футбольного тренера Андре Виллаш-Боаша в «Зените» Валерий Рудковский высказался о том, может ли специалист возглавить сборную России.

По словам Рудковского, которые цитирует «РБ Спорт», Виллаш-Боаш привык работать с топовыми игроками, он предпочитает атакующий футбол. Также переводчик отметил, что португалец столкнулся в России с тем, чего не ожидал, хотя его предупреждали о том, что это странная страна.

Рудковский отметил, что Виллаш-Боаш приспособился в «Зените», однако оказался в панике, когда приняли решение изменить лимит на легионеров, поскольку договорился с многими топовыми игроками о переходе в «Зенит» — Жоао Моутинью, Фалькао.

«Может, Александр Дюков и позвали Виллаш-Боаша, но мне кажется, ему не с кем сейчас работать в сборной России. Там очень средние игроки. Деньги для него не главное, репутация важнее», — сказал Рудковский.