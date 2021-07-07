«Коламбус Блю Джекетс» в опубликовал памятное видео с погибшим латвийским голкипером Матисом Кивлениексом.

«Твоя память и улыбка будут жить вечно», – гласит сообщение клуба.

Напомним, о смерти 24-летнего голкипера стало известно в понедельник, 5 июля. Судмедэксперты штата Мичиган пришли в выводу, что Кивлениекс погиб из-за попавшей в грудь петарды. Вскрытие не подтвердило другую версию полиции, согласно которой хоккеист скончался из-за неудачного падения, когда выбежал их джакузи, поскользнулся и ударился головой о бетон.

В нынешнем сезоне Кивлениекс принял участие в четырех матчах, один из которых завершился победой «Коламбуса».