На «Уэмбли» во вторник состоялся, по мнению многих, скрытый финал чемпионата Европы: битву при Лондоне выдали Испания и Италия. Каждая из команд представила едва ли не эталон своей игры: контроль мяча пытался задушить молниеносного контратакующего соперника.

Альваро Мората успел побыть аутсайдером встречи, превратиться в героя, а затем сам же закопал результат сборной. Но об этом позднее.

Луис Энрике решил начать матч без нападающего, выпустив на поле Дани Ольмо в роли ложной девятки, что практически полностью отрезало Италию от мяча — владение у Испании находилось на уровне не менее 70 процентов. Но к голам в первом тайме это не привело. Итальянцы же, в отсутствие Лео Спинацоллы, за первый тайм нанесли всего один удар по воротам соперника.

Во втором тайме игра начала раскрываться, Испании было все сложнее удерживать мяч у себя, и после часа игры она пропустила контратаку. В чужой штрафной защитники накинулись на Чиро Иммобиле, но совершенно забыли про Федерико Кьезу — а тот подобрал мяч и шикарным ударом отправил мяч в ворота. После этого Италия постепенно села в оборону и не выдержала натиска соперника. За 10 минут до конца встречи случился гол Мораты, и он вполне исходил из логики игры.

По итогам дополнительного времени в финал проходить должна была Испания: огромное количество моментов не реализовала команда Луиса Энрике. Итальянцы же, потеряв Кьезу из-за повреждения, тянули время к серии пенальти.

Дважды подряд выиграть серию пенальти сложно, даже с психологической точки зрения. И над Испанией довлел этот груз. Джорджо Кьеллини ещё до старта серии пенальти пытался эмоционально подавить соперника, вёл себя с Жорди Альбой, как с ребёнком — трепал его за щеку, обнимал, кружил в воздухе и нервно смеялся. Испанцу явно это не нравилось, но ответить что-то высоченному итальянцу он не мог.

Голкипер сборной Испании Унай Симон выбрал тактику запугивания и носился по ленточке, как сумасшедший. Мануэля Локателли это напугало, остальных — нет. А вот Альваро Мората, вышедший бить четвертым, исполнил удар очень слабо. Переволновался? Боялся, что промахнется как Ольмо, ударив выше? Только он сам знает ответ на этот вопрос, но результат один — мяч отправился прямо в руки Доннарумме. После этого Жоржиньо оставалось только прибить оставшиеся надежды Испании.

Теперь Италия в финале чемпионата Европы — в четвёртый раз в своей истории. Англичан итальянские болельщики уже троллили в полуфинале: вместо фразы из песни It’s coming home, которая звучит на каждом углу, итальянцы написали на флаге «It’s coming to Rome». Кто знает, возможно, это окажется пророчеством. Но итальянцам лучше не дотягивать до серии пенальти во второй раз.