Министерство спорта рассмотрит проект концепции централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в России.

Как сообщает «РБК-Спорт», может быть создана публично-правовая компания для управления и эксплуатации значимых спортивных объектов, в число которых входят футбольные стадионы, построенные к чемпионату мира 2018 года. При этом в список попали и те арены, которые регионы возводили за счет собственных бюджетов: это «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, на которой проходят домашние матчи «Зенита», стадион «Фишт» в Сочи, московские «Лужники» и «Казань-Арена».

Также в перечень включены некоторые частные стадионы: «Открытие Арена», на которой играет «Спартак», и «РЖД Арена», принадлежащая железнодорожной монополии и принимающая домашние матчи московского «Локомотива».