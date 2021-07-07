Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал об особенностях индийского штамма коронавируса («Дельта»).

По словам специалиста, новый штамм коронавируса отличается тем, что для заражения достаточно просто пройти мимо заболевшего человека без маски. Если для заражения уханьским штаммом нужно было «чуть ли не обниматься с человеком», а при британском варианте — посидеть за одним столом, то индийский штамм можно подхватить и на улице.

«Вирус от клетки к клетке гораздо легче передается, и поэтому увеличилась скорость развития тяжелых состояний, счет идет буквально на часы. Вот человек заболел, он думает, что у него ОРВИ или что он отравился, начинает пить активированный уголь, на следующий день у него уже на 50% поражены легкие, а через сутки его уже подключают к кислороду, так как иммунная система не успевает срабатывать», — приводит слова Болибока URA.RU.

Напомним, за всё время пандемии коронавируса в России было выявлено 5 658 672 случаев заражения. 139 316 человек скончались. На вчерашний день, 6 июля, суточный прирост заболевших составил 23 378 новых случаев.