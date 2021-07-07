Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что организация полностью выплатила долг перед Международным союзом биатлонистов (IBU).

В декабре 2017 года СБР был ограничен в правах, для восстановления полноправного членства Союз должен был выполнить 12 критериев, один из которых подразумевал финансовые обязательства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, СБР смог погасить долг за счет того, что IBU три сезона удерживал выплату дотаций. Напомним, с 2018 года сумма задолженности постоянно увеличивалась с достигла отметки в 1,5 миллиона евро.

Однако в IBU не исключают появление новых расходов, закрывать которые также придется СБР. Это произойдет в том случае, если в отношении российских биатлонистов будут открыты новые дела по итогам изучения данных из базы Московской лаборатории.