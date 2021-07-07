В России на среду, 7 июля, выявлено 23 962 новых случая заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 5 682 634.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 725 человек. 20 067 выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 153,2 млн тестов. 140 041 жителей страны скончались от коронавируса, еще 5 121 919 человек успешно преодолели болезнь. На сегодняшний день заражение находится в активной стадии у 420 674.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 5621 человек. В Санкт-Петербурге добавилось 1906 новых случаев, в Московской области — 2531.