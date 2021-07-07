Петербургский «Зенит» может подписать защитника Шабазза Напьера с опытом игры в НБА.

Об этом сообщается в «Твиттере» www.encestando.es.

На драфте НБА 2014 года Напьер был выбран под общим 24-м номером клубом «Шарлотт Хорнетс». За время своей карьеры баскетболист успел поиграть за «Майами Хит», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Бруклин Нетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Вашингтон Уизардс».

Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые усилятся лидером «Химок» — тяжелым форвардом Джорданом Мики. На игрока также претендовали «Милан» и «Бавария», но главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль смог уговорить Мики, пообещав больше задействовать его на позиции тяжелого форварда, а не центрового.

Также «Зенит» подписал контракт с форвардом Миндаугасом Кузминскасом, перешедшим из «Локомотива-Кубань».