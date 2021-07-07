Петербургский «Зенит» сегодня, 7 июля, сыграет очередную товарищескую встречу в рамках предсезонных сборов в Австрии.

На 19:00 по московскому времени запланирован старт контрольной встречи с бременским «Вердером». Игра пройдёт на арене «Паркштадион» в городе Целль-ам-Циллер.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:



Первый товарищеский матч «Зенита» на сборах был против гельзенкирхенского «Шальке». Игра завершилась со счетом 0:0.

На 11 июля, воскресенье, у «Зенита» запланирован третий контрольный матч — также против команды из второй Бундеслиги. «Сине-бело-голубые» проверят свои силы в игре против «Карлсруэ».

Уже 17 июля состоится матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» поборется с московским «Локомотивом». Игра пройдёт в Калининграде.