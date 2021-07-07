Поступили в продажу билеты на матч «Зенит» — «Локомотив» в Суперкубке России по футболу 2021.

Информацию об этом сообщает пресс-служба Тинькофф-РПЛ. Игра состоится в Калининграде на одноименном стадионе в субботу 17 июля. Начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.

Стоимость самого дешевого билета на матч составляет 700 рублей, самого дорогого — 1800 рублей. Болельщикам «Зенита» выделили специальные места на южной трибуне В, болельщиков «Локомотива» посадят на северной трибуне В.

Отметим, ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса на стадионе смогут присутствовать не более 70 процентов от общей вместимости арены. Так распорядилось правительство Калининградской области. Общая вместимость стадиона — чуть более 35 тысяч человек.