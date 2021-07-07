Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче за Суперкубок России по футболу 2021. В игре примут участие петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Игра состоится 17 июля в Калининграде на стадионе «Калининград-Арена», построенной к ЧМ-2018.

По информации от Российского Футбольного союза, главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян. Помогать ему на линиях будут боковые арбитры Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков.

Арбитром VAR на этот матч назначен Игорь Панин. Его помощником выступит Алексей Стипиди. Инспектор матча — Иван Сиденков.

Напомним, «Зенит» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России, а «Локомотив» стал победителем Кубка России. Также команда Сергея Семака является действующим обладателем Суперкубка России.