Несмотря на завершение активной фазы трансферной кампании, клубы КХЛ продолжают искать добротных хоккеистов, способных усилить составы. В скором времени стартуют новые предсезонные сборы и турниры, на которых эксперты и просто поклонники хоккея смогут погадать, кто же укрепился к новому сезону лучше остальных команд. Сегодня продолжим рассматривать самые интересные и громкие переходы сезона 2021/2022.

В уфимском клубе каких-то громких потрясений по ходу трансферной кампании не было. Остались на месте и тренерский штаб, и большая часть хоккеистов. Единственной ощутимой потерей для уфимцев может стать переход нападающего Владимира Жаркова в «Авангард» — клуб не смог договориться о новом соглашении с 33-летним хоккеистом, оставшись без харизматичного, упрямого игрока и «вожака» как на льду, так и в раздевалке.

Продолжает круговорот трансферов между казанским и уфимским клубами экс-нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов. Для «Салавата Юлаева» это, несомненно, сильный шаг: силовой форвард, способный и забить, и отпахать в обороне, и постоять за команду, уж точно найдет применение в Уфе. Правда весьма спорным кажется трансфер Степана Санникова из «Сибири». С другой стороны, возможно 30-летний хоккеист сможет заменить Жаркова хотя бы в раздевалке – назвать его лидером на льду нельзя даже с натяжкой.

В начале трансферной кампании КХЛ из «Ак Барса» сбежала большая часть важных для казанского клуба игроков. Причем, по сообщению инсайдеров, хоккеисты уходили чаще всего из-за разногласий с главным тренером Дмитрием Квартальновым. По окончании сезона клуб покинули аж 12 игроков: легионеры Найджел Доус и Стефан да Кост, вратарь Адам Рейдеборн, проигравший конкуренцию в плей-офф Тимуру Билялову, а также нападающие Патрис Кормье, Харри Песонен, Виктор Тихонов и защитники Андрей Педан и Микаэль Викстранд. А из новоприбывших впечатляет разве что переход нападающего Дмитрия Кагарлицкого из «Динамо Мск» и немного голкипера Игоря Бобкова из «Авангарда». К слову, Бобков проиграл конкуренцию по ходу прошлого сезона воспитаннику «Ак Барса» Эмилю Гарипову, а позднее в ПО Шимону Грубецу.

Интересная история ухода связана с вышеупомянутым защитником Андреем Педаном. Казанский клуб как-то слишком просто отпустил одного из своих ключевых игроков, отказавшись платить лидеру оборону запрашиваемые 50 млн рублей в год.

Некрасивая история расставания с защитником Альбертом Яруллиным – личный провал ушедшего в отставку генмеджера «Ак Барса» Рафика Якубова. Наверное, один из самых преданных игроков в составе «Ак Барса», который всегда выходил на лед бороться за свою команду до последнего, стал просто не нужен казанцам. Хотя, как показывает опыт, «Ак Барс» еще может пожалеть о том, что вовремя не сохранил своего ключевого защитника. И на фоне ушедших легионеров, которые, к слову, провалили плей-офф, переход Яруллина в «Трактор» выглядит еще более чудовищной ошибкой.

И пусть в последние несколько дней «Ак Барс» выдал парочку стоящих трансферов – клуб пополнился экс-защитником «Бостона» Стивеном Кэмпфером и воспитанником Ринатом Валиевым (пробный контракт), только новый сезон сможет в полной мере показать, оправдают ли они ожидания руководства клуба (и Республики!) и фанатов казанцев.

Одним из самых интересных клубов по трансферной политике в новом сезоне можно будет назвать екатеринбургский «Автомобилист». Вот уже несколько сезонов подряд, руководство «Авто» вкладывает в клуб какие-то огромные деньги, однако, как ни старался тренерский штаб, «завести» клуб в плей-офф выше первого круга не получалось.

Писать о причинах провала екатеринбуржцев можно долго, но главная из них – это легионеры, которые должны были тащить клуб в ПО, но по каким-то причинам проваливались каждый раз на одних и тех же ошибках. Поэтому в новом сезоне менеджмент клуба решил начать все чистого листа, пригласив в помощники к Биллу Питерсу бывшего главного тренера «Сибири» Николая Заварухина, и расставшись с частью ненужных игроков. Покинули клуб нападающие Дэн Секстон, который ушел в хорошо ему знакомый «Нефтехимик», Питер Холланд, Анатолий Голышев и волшебник, просто живая легенда мирового хоккея Павел Дацюк и др.

Заварухин, как и полагается в таком случае, подтянул за собой парочку добротных игроков для третьего, а может и второго звена – защитника Ефима Гуркина и нападающего Даниила Романцева. Кроме того, клуб пополнили парочка бывших легионеров «Ак Барса» — нападающие Стефан да Коста, Патрис Кормье и игроки минского «Динамо» — нападающие Райан Спунер и Шэйн Принс.

В целом, казанские легионеры, как было описано выше, в прошедшем сезоне проявили себя не с лучшей стороны. Возможно в этом виноват главный тренер «Ак Барса», не сумевший найти подход к хоккеистам, а возможно, это банальное желание хоккеистов сменить обстановку и получить больше денег за работу. В любом случае, стоит начать следить за результатами «Автомобилиста». Может в этот раз у команды будет шанс пройти хотя бы во второй круг плей-офф Кубка Гагарина?

Не впечатляет пока что своими переходами казахстанский «Барыс». По окончании прошлого сезона клуб лишился части добротных легионеров в лице голкипера Хенрика Карлссона, защитников Джесси Блэкера, Алекса Линтуниеми, Виктора Сведберга и нападающего Линуса Виделля.

Да, «Барыс» объявил о подписании контракта со шведским защитником Олле Альсингом, который в прошлом сезоне он играл в системе «Оттавы». В НХЛ хоккеист провел 4 матча, а большую часть времени выступал за «Белвилл» -фарм-клуб «Оттава Сенаторз».

Хотя возможно, неубедительная и слабая трансферная политика «Барыса» связана с финансовыми проблемами. По сообщению инсайдера, клуб не расплатился с хоккеистами за март и апрель, а премии не выплачивал еще с начала года. Так или иначе, «Барыс» подтвердил свое участие в новом сезоне, да и время для подписания новых игроков у казахстанского клуба еще есть.