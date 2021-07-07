Чемпионы мира по фигурному катанию среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов все никак не могут в действительности выйти из юниоров. Межсезонье не удалось из-за травм, которые, будем надеяться, не станут причиной для пропуска сезона.

Пока в фигурном катании говорят о «новых бедрах» для одиночниц, штампующие квад за квадом, да с ужасом смотрят на Юдзуру Ханю, который расшибается на четверном акселе. Но в парных дисциплинах фигуристы также то и дело сталкиваются с тяжёлыми травмами.

В парном катании страдают не только девочки, а танцоры, кажется, ходят к врачам не чаще, хотя уж их вид кажется со стороны крайне лёгким. Откуда взяться травмам, если не прыгаешь — думают обыватели. Но неужели те же танцы на льду не менее травмоопасны, чем прогрессирующее одиночное? Посмотрим на фигуристов сборной России.

Панфилова/Рылов пока не тренируются из-за травмы партнёра: у него проблемы со спиной. По этой же причине фигуристы пропустили Финал Кубка России в феврале, и до сих пор Рылов не может полностью избавиться от этой проблемы. Со стороны кажется — и партнёрша худенькая, и летает хорошо, и поднимать её не так сложно… Но это только кажется.

С частыми травмами приходилось сталкиваться в карьере Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову. Однажды после падения на тренировке Жене наложили несколько швов на подбородок, а за несколько месяцев до этого партнер наехал на неё после падения на дорожке и порезал ей левую ногу.

Какие травмы беспокоят спортсменов в танцах на льду? У многих фигуристок страдают колени — хроническая травма несколько раз обострялась у Тиффани Загорски, в прошлом сезоне лечила колено Виктория Синицина. Пришлось даже сниматься с этапа Кубка России прямо посреди произвольного танца. «Вика каталась на уколах. В конце концов наступил болевой шок, из-за этого мы и остановились. Колено «провалилось», — говорил тренер Александр Жулин.

Еще одна популярная травма у спортсменов — повреждения поясницы и спины в целом. Два года подряд Александре Степановой пришлось летать в Германию, чтобы делать специальный укол. Без этого спортсменку мучили боли в спине и тренироваться было невозможно.

Из-за проблем со спиной закончить карьеру пришлось Софье Евдокимовой и Сергею Мозгову: в один год сборная России лишилась сразу двух танцевальных пар по одной причине. Причем проблемы со спиной имеют не только фигуристы-мужчины, которые поднимают партнерш, но и сами партнерши.

Диана Дэвис и вовсе почти пропустила сезон из-за перелома ноги, хотя из одиночного катания ушла давным-давно и прыжки давно не исполняла. Шесть недель в гипсе — и из-за этого целый год почти пошёл насмарку.

Все эти случаи — только за последние пару лет и среди членов сборной России. Глядя на то, через что приходится проходить спортсменам в танцах на льду и в парах, хочется, чтобы эти виды фигурного катания были не менее популярными, чем одиночное.