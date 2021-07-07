Форвард Джордан Мики продолжит карьеру в петербургском «Зените». Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с игроком рассчитан на один год.

«С «Зенитом» я хочу не просто выйти в плей-офф Евролиги, но и попасть в Финал четырех, а также побороться за чемпионство в Единой лиге ВТБ. Думаю, что в этом сезоне созданы все условия», — прокомментировал свой переход баскетболист.

Напомним, Мики также имел предложения от «Милана» и «Баварии», поэтому долго не мог определиться со своим будущим. Он сделал выбор после личной встречи с главным тренером «Зенита» Хави Паскуаля, который пообещал чаще использовать игрока на позиции тяжелого форварда, а не центрового.

В минувшем сезоне американский форвард выступал за «Химки». В матчах Евролиги Мики набирал 15,6 очка, 5,7 подбора, 1,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру, реализуя 59% двухочковых и 23,9% дальних бросков.

До переезда в Россию баскетболист играл в США за «Бостон Селтикс», «Мэн Ред Кловс» и «Майами Хит». Из «Химок» он на один сезон перешел в «Реал», затем вернулся в Подмосквье.