Российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были выступить на летних Олимпийских играх в Токио, попались на допинге.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, проба А указала на наличие мельдония в крови спортсменов. Тесты на допинг они сдали 17 июня во время пребывания на тренировочном сборе в Греции. 1 июля проба А была вскрыта.

Сами спортсмены не понимают, как запрещенный препарат мог попасть в их кровь. Они утверждают, что принимали пищевые добавки, которые были согласованы с тренерским штабом.

Завтра, 8 июля, должно произойти вскрытие пробы Б для подтверждения результатов. Из-за инцидента Моргачев и Сорин не попали в состав олимпийской сборной России.