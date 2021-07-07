Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта объяснил, почему покинул петербургский клуб.

«Я всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное для меня предложение. И дело не в деньгах. Просто это новый проект. Поэтому я решил сменить клуб. Да, «Парма» будет выступать в Серии B, но я не стал бы говорить такими категориями. Некоторые клубы остаются большими вне зависимости от обстоятельств», — приводит слова Рибалты Sport24.

По словам специалиста, предыдущий период для него завершен: он решил вернуться в страну, где всегда чувствовал себя хорошо. Как объяснил Рибалта, идея перехода в «Парму» ему сразу понравилась, так как ранее он проработал в Италии девять лет.

Напомним, Рибалта проработал в «Зените» без малого три года — с июля 2018-го. За это время команда дважды выиграла в РПЛ, завоевала Кубок и Суперкубок России.