Глава «Мерседеса» Тото Вольф развеял слухи о том, что пилот команды Льюис Хэмилтон имеет право выбора напарника.

Ранее неоднократно появлялись слухи о том, что семикратный чемпион мира выступает против подписания контракта с Джорджем Расселлом и хочет, чтобы его напарником оставался Валттери Боттас. Однако, по словам Вольфа, Хэмилтон не может повлиять на выбор второго пилота.

«Нет, он является членом команды, мы обсуждаем всё так, как и с Валттери. Льюису нравится работать вместе с Боттасом. Но он также считает Джорджа интересным кандидатом на будущее. Поэтому он настроен нейтрально к выбору напарника», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

Напомним, Расселл выступает за «Уильямс» и показывает значительно более высокие результаты, чем его напарник Николас Латифи. Велика вероятность, что Джордж в в следующем сезоне перейдет в «Мерседес» на место Боттаса.