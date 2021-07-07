Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта считает приобретение защитника Вячеслава Караваева удачной сделкой. В 2019-м году сине-бело-голубые купили игрока у «Витесса» за 8 миллионов евро.

«Я был очень доволен, когда мы подписали Караваева. Не хочу его ни с кем сравнивать. Слава — фантастический футболист. И он был фантастическим приобретением для «Зенита». У меня только позитивные эмоции от его покупки за те деньги, которые мы за него заплатили», — приводит слова Рибалты Sport24.

Напомним, на молодежном уровне Караваев выступал за ЦСКА, а также провел два матча за основную команду. Затем он переехал в Чехию, где играл за «Дуклу», «Яблонец» и «Прагу». В 2018-м Вячеслав стал игроком голландского «Витесса», а через год присоединился к «Зениту».

Рибалта покинул пост спортивного директора «Зенита» в апреле текущего года. Он занял должность управляющего директора в итальянской «Парме».