Авиакомпания «Аэрофлот» выплатила 200 млн рублей московскому ЦСКА по спонсорскому контракту, сообщает «РБ Бизнес».

17 февраля текущего года «Аэрофлот» подписал с клубом контракт, который будет действовать до 31 января 2022 года. Источник также сообщает, что другой спонсор «армейцев», ПАО «Россети», в течение года выплатит клубу 70,98 млн рублей.

Напомним, «Аэрофлот» спонсирует ЦСКА с 2009 года, «Россети» — с 2013-го.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков в 30 турах. Этого результата не хватило для того, чтобы пробиться в еврокубки. В последний раз «армейцы» пропускали евросезон в 2001/02 годах.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Алексей Березуцкий. Ивица Олич, возглавивший команду в марте, покинул её спустя три месяца работы.