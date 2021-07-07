Австралийский теннисист Ник Кирьос намекнул, что не выступит на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен досрочно завершил выступление на Уимблдоне, снявшись в третьем круге из-за травмы живота. На данный момент он отдыхает на Багамах. У себя в «Инстаграме» Кирьос опубликовал фото заметок о тренировках, среди которых есть запись: «Следующий турнир – Атланта 250».

Вероятно, австралиец собирается пропустить Олимпиаду в Токио, которая стартует 23 июля, и отправиться в США на свой следующий турнир. Соревнования в Атланте будут проходить одновременно с Играми в конце месяца.

Напомним, ранее несколько топовых теннисистов объявили о пропуске Олимпиады. В их число вошли Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Серена Уильямс, Симона Халеп, Стэн Вавринка и др.