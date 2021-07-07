Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин подтвердил информацию о том, что двое российских гребцов сдали положительные допинг-пробы накануне Олимпийских игр в Токио.

Слова Свирина цитирует портал РИА Новости.

«Внесоревновательная проба 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции дала положительную пробу у двух спортсменов — Никита Моргачев и Павел Сорин. Это мельдоний», — сказал Свирин, добавив, что уведомление из РУСАДА пришло в федерацию 1 июля, поэтому спортсменов оставили в Москве и начали разбирательство.

«Будет вскрываться проба Б, минимальная надежда на хороший исход остаётся, но мы понимаем, что скорее всего Никите и Павлу не удастся участвовать в ОИ», — отметил глава Федерации.