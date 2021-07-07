Английский полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в мадридский «Реал» уже летом 2021 года.

Информацию об этом сообщает портал The Athletic. Как стало известно СМИ, сейчас Стерлинг не очень доволен своим статусом в «Сити», а «Реал» заинтересован в приобретении игрока. Бывший агент Стерлинга Эйди Уорд ранее поддерживал контракты с клубом из Мадрида.

В то же время главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы Стерлинг остался в клубе. По мнению тренера, Стерлинг и Бернарду Силва смогут адаптироваться к своим ролям в клубе и продолжат выступать на высоком уровне.

Текущий контракт Рахима Стерлинга с «Манчестер Сити» действует до лета 2023 года, на данный момент клуб готовит для хавбека новое соглашение.