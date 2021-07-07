Испанский защитник, экс-капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о выступлении сборной Испании на чемпионате Европы по футболу 2020.

Мнение о полуфинальном матче Евро-2020 Испания — Италия Рамос оставил в своем «Твиттере»

«Грустно и несправедливо. Так не должно было быть, но вы заставили всю страну трепетать, воодушевили ее. Горжусь нашей сборной», — написал игрок.

Напомним, сборная Италии сумела пройти Испанию по пенальти: в составе итальянской команды промахнулся только Мануэль Локателли, а в составе испанской команды ошиблись Дани Ольмо и Альваро Мората. Основное время матча завершилось со счетом 1:1: на гол Федерико Кьезы испанцы ответили мячом Альваро Мораты.

Серхио Рамос мог поехать в составе сборной Испании на Евро-2020, однако травмировался незадолго до турнира.