Российский спортивный комментатор, экс-гребец Дмитрий Губерниев высказался об инциденте с обнаружением двух положительных допинг-проб российских гребцов накануне Олимпиады в Токио.

«Я в ужасе. Это лютый… Куда смотрели спортсмены и врачи? Мне ужасно стыдно. Это полный привет. Большего позора было трудно ожидать», — сказал Губерниев, слова которого цитирует портал «Чемпионат».

Губерниев отметил, что этот случай произошел после всего того, через что российские спортсмены прошли перед Олимпиадой. «Большой привет спортсменам, тренерам и врачам. Это всё не добавляет оптимизма при подготовке. Надеюсь и уповаю на оставшихся спортсменов, у нас классная одиночница», — рассказал комментатор.

Напомним, мельдоний был обнаружен в пробах гребцов Павла Сорина и Никиты Моргачева.