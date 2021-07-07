Стало известно, где сборная России по футболу сыграет с национальной командой Словакии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Официальный сайт УЕФА отмечает, что игра Россия — Словакия пройдет 8 октября на поле «Ак Барс Арены» в Казани.

Отметим, сборная России обыграла Мальту и Словению на старте отборочного цикла ЧМ-2022, а также проиграла сборной Словакии на выезде. Голами тогда отметились Милан Шкриньяр и Роберт Мак, а в составе сборной России отличился Марио Фернандес.

На данный момент Россия с шестью очками идет на втором месте в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словакия на данный момент располагается на третьем месте с пятью очками (одна победа, два ничейных результата).