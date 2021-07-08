Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» начал пятый матч с «Монреаль Канадиенс» в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2020/21.

Игра проходит на стадионе «Амали-Арена» в Тампе. На данный момент счёт в серии по победам 3:1 в пользу «Тампы». В случае победы хозяев в этом матче «Тампа» станет обладателем Кубка Стэнли.

Отметим, «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл первые три встречи в этой серии и мог завоевать кубок ещё в прошлой встрече, но четвёртый матч в овертайме проиграл. Встреча прошла в Монреале и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Напомним, в прошлом сезоне именно «Тампа-Бэй Лайтнинг» завоевал Кубок Стэнли. В финальной серии со счётом 4:2 был переигран клуб «Даллас Старз».