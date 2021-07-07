Австралийский боксёр, сын экс-чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тим Цзю одержал победу над другим представителем Австралии Стивом Спарком.

Боксерский вечер прошёл в австралийском городе Ньюкасл.

Тим Цзю одержал победу над соперником, отправив его в нокаут в третьем раунде. Незадолго до конца боя Цзю отправил Спарка в нокдаун. Это уже 19-я победа в 19 поединке Цзю на профессиональном ринге.

Изначально Тим Цзю должен был сразиться с другим австралийцем — Майклом Зерафой, но тот снялся с боя за неделю до его проведения, поэтому пришлось срочно искать другого соперника.

Благодаря победе над Спарком Цзю-младший провел защиту пояса WBO Global в первой средней весовой категории, а также завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе.