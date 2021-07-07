Бывший футболист сборной России Роман Широков выступил против назначения Андре Виллаш-Боаша новым главным тренером национальной команды.

«Не думаю, что он что-то может. Он и с клубами ничего не добивался, какая ему сборная? «Тотенхэм»? Это ни о чем не говорит. Он может тренировать кого хочет. Результата у него нигде не было. Я в эту кандидатуру вообще не верю», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист подчеркнул, что выступает за назначение иностранного специалиста, но он должен быть моложе, чем Виллаш-Боаш.

Напомним, в число кандидатов также входят Йохахим Лёв и Владимир Петкович. Сейчас сборную России возглавляет Станислав Черчесов, под руководством которого команда провально выступила на Евро-2020, заняв последнее место в группе В.