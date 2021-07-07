Воспитанник французского «Лиона» Иссиар Драме находится на просмотре в «Ростове». Об этом рассказал агент футболиста Дмитрий Селюк.

«Он француз. Сначала его хотела подписать «Аустрия» Вена. Но в конечном итоге решили, что «Ростов» реален. Они заинтересованы в защитнике. Правда, у него есть предложения из одного французского и двух бельгийских клубов. На фотографиях «Ростова» он появился, потому что его команда выиграла мини-турнир», — приводит слова Селюка «РБ-Спорт».

Агент добавил, что завтра «Ростов» проведет товарищеский матч, в котором, возможно, Драме выйдет на поле. На данный момент 22-летний игрок просто присматривается к команде, сказал Селюк.

Напомним, в четверг, 8 июля, «Ростов» проведет контрольную встречу с «Партизаном» в рамках предсезонного сбора в Австрии. В минувшем сезоне подопечные Валерия Карпина заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ и не вышли в еврокубки.